Войтинский заявил о процессе пересмотра «классики» при создании фильмов
Если сюжеты классических произведений начать «перемешивать» с современностью, то из сказок картины будут превращаться в фантастику, отметил в эфире НСН Александр Войтинский.
Режиссер фильма «По щучьему велению» Александр Войтинский в пресс-центре НСН заявил, что скоро начнется процесс пересмотра классических произведений для последующих экранизаций.
«Я думаю, что начнется процесс пересмотра «классики». «А не замахнуться ли нам на…?» Современные прочтения уже есть, но пока больше по форме. А вот если начнется по содержанию, перемешивать сюжеты с современностью, так мы из сказок выйдем в фантастику», - сказал Войтинский.
В свою очередь сценарист фильмов «Лед 2», «Лед 3» и сериала «Слово пацана», продюсер Андрей Золотарев в пресс-центре НСН отметил, что экранизация «классики» – сложная вещь. Он указал, что нельзя просто «взять и спеть Пушкина».
«Экранизация классики – очень сложная вещь. С одной стороны, ты испытываешь глубокое уважение к автору и не хочешь, чтобы потом тебя запинали ногами. Мол, вот был Булгаков, а человек его испортил… Как ни парадоксально, единственный способ этого избежать – это перестать с пиететом относиться к автору. Потому что если постараться все максимально сохранить, ничего не получится, это разные формы искусства. Нельзя просто взять и спеть Пушкина, превратить его в арию, оперу. То же самое с переходом книги в кино. Нужно просто в какой-то момент забыть об авторе, договориться с ним и с самим собой, убедить себя, что книги останутся на полке, и вы им ничего плохого не сделаете, и попытаться сделать на их основе что-то интересное и новое», - указал он.
Ранее Александр Войтинский заявил, что российские фильмы-миллиардники приводят миллионы людей в кинотеатры, передает «Радиоточка НСН».
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