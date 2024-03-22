Кинотеатры РФ рассчитывают выйти на сборы в 40 млрд рублей в 2024 году
Российский прокат не вырвался вперед, но нашел определенные ниши и позитивно движется за счет сценариев и идей, отметил в эфире НСН Алексей Васясин.
Ожидания от проката в 2024 году составляют порядка 40 миллиардов рублей сборов, из них 75% даст отечественный прокат, заявил генеральный директор объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула Кино» Алексей Васясин в пресс-центре НСН.
«Ожидания порядка 40 миллиардов рублей, из которых 75% даст российский прокат. Он не вырвался вперед, но нашел определенные ниши и поэтому позитивно движется за счет сценариев, идей. Это и под новым углом посмотренные сказки, и фэнтези, как «Сто лет тому вперед». Это новый взгляд на классику, потому что «Мастер и Маргарита» и «Онегин» показывают интерес молодежной аудитории. Почему не вырвались вперед? Потому что в плане технологий съемок мы, к сожалению, шагнули назад, мы пока не можем предложить зрителю ни 3D, ни формат IMAX – то, что мы завозили в 2019 году. Так что нужен еще большой шаг с точки зрения качества и технологий снятия картин», - сказал Васясин.
Ранее режиссер фильма «По щучьему велению» Александр Войтинский заявил, что российские фильмы-миллиардники приводят миллионы людей в кинотеатры, передает «Радиоточка НСН».
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