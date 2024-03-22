«Достойное кино!»: Режиссер Войтинский заявил о «нашествии» фильмов-миллиардников
Открылось целое «поле» деятельности, на котором можно создавать достойное кино, отметил в эфире НСН Александр Войтинский.
Российские фильмы-миллиардники приводят миллионы людей в кинотеатры, индустрия пошла вверх, заявил режиссер фильма «По щучьему велению» Александр Войтинский в пресс-центре НСН.
«С точки зрения кинотеатров ситуация, наверное, пока сложная. А если смотреть с точки зрения внутрироссийской индустрии, то идет движение вверх. Пошли «миллиардники» (фильмы, собирающие миллиарды – ред. НСН), которых никто не ждал. И открылось целое поле деятельности, на котором, как оказалось, мы можем создавать достойное кино. Оно захватывает умы современников, оно приводит миллионы людей в кинозалы… И это здорово! Раньше такое было в штучном режиме, а сейчас это уже нашествие «миллиардников». Есть ощущение вдохновения», - сказал Войтинский.
В свою очередь российский сценарист и продюсер Андрей Золотарев в пресс-центре НСН заметил, что переизбыток производства фильмов на рынке порождает появление «вторичных продуктов».
«Это правда. Это классное ощущение, потому что у нас наконец-то появилась возможность реализовать то, чего раньше продюсеры боялись. Появилась уверенность, что мы можем делать смелые проекты. Но есть и сложности: переизбыток производства на рынке порождает появление вторичных продуктов, есть проблема следования в фарватере: выходит "Движение вверх", "По щучьему велению", а за ними следует множество фильмов, которые пытаются им подражать. Нам кажется, что мы растем, а у зрителя возникает ощущение деградации. Это опасная вещь», - подчеркнул он.
Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что совокупные сборы российского кино в прокате выросли в два раза в 2023 году и достигли 28 млрд рублей, передает «Радиоточка НСН».
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