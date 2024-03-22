«Будут хитами!»: От фильмов «Чебурашка 2» и «Чебурашка 3» ждут успеха
Феноменальные результаты первого «Чебурашки», безусловно, давят цифрами на создателей, отметил в эфире НСН Алексей Васясин.
Генеральный директор объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула Кино» Алексей Васясин в пресс-центре НСН заявил, что фильмы «Чебурашка 2» и «Чебурашка 3» будут иметь успех, но вряд ли побьют сборы первой части в 6-7 миллиардов рублей.
«Перспектива точно есть, потому что продакшн уже начался. Мне кажется, что феноменальные результаты первого «Чебурашки», безусловно, давят цифрами на создателей. Ведь нельзя же сделать хуже! В моем понимании, 6-7 млрд рублей – очень высокая планка, которой будет очень сложно достичь. Кинотеатры будут счастливы и 3 миллиардам, но ведь это в два раза хуже, чем у первого фильма», - сказал Васясин.
В свою очередь сценарист фильмов «Лед 2», «Лед 3» и сериала «Слово пацана», продюсер Андрей Золотарев в пресс-центре НСН выразил уверенность, что «Чебурашка 2» и «Чебурашка 3» будут хитами.
«Это точно будут хиты, у создателей – студии Yellow, Black & White – все будет хорошо. А когда у них было что-то плохо за последние годы?», - сказал он.
Со своей стороны, режиссер фильма «По щучьему велению» Александр Войтинский в пресс-центре НСН подчеркнул, что также верит в успех второго и третьего «Чебурашки».
«Я – за! Надо делать франшизы. К ним есть брезгливое отношение – мол, не нужно идти в русле успеха… Но мне кажется, зрители хотят этого! Правильно делают, что снимают. Мы ждем и верим в успех», - заключил Войтинский.
Ранее сообщалось, что съемки второго и третьего «Чебурашки» будут идти одновременно. По словам актера Сергея Гармаша (сыграл садовника Гену), съемки фильма «Чебурашка 2» сейчас находятся на подготовительном этапе, в начале июня запустятся съемки «Чебурашка 2» и «Чебурашка 3», передает «Радиоточка НСН».
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