«Будут хитами!»: От фильмов «Чебурашка 2» и «Чебурашка 3» ждут успеха

В свою очередь сценарист фильмов «Лед 2», «Лед 3» и сериала «Слово пацана», продюсер Андрей Золотарев в пресс-центре НСН выразил уверенность, что «Чебурашка 2» и «Чебурашка 3» будут хитами.

«Это точно будут хиты, у создателей – студии Yellow, Black & White – все будет хорошо. А когда у них было что-то плохо за последние годы?», - сказал он.

Со своей стороны, режиссер фильма «По щучьему велению» Александр Войтинский в пресс-центре НСН подчеркнул, что также верит в успех второго и третьего «Чебурашки».

«Я – за! Надо делать франшизы. К ним есть брезгливое отношение – мол, не нужно идти в русле успеха… Но мне кажется, зрители хотят этого! Правильно делают, что снимают. Мы ждем и верим в успех», - заключил Войтинский.

Ранее сообщалось, что съемки второго и третьего «Чебурашки» будут идти одновременно. По словам актера Сергея Гармаша (сыграл садовника Гену), съемки фильма «Чебурашка 2» сейчас находятся на подготовительном этапе, в начале июня запустятся съемки «Чебурашка 2» и «Чебурашка 3», передает «Радиоточка НСН».

