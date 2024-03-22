Сценарист «Слова пацана» заявил о работе над проектом о сверхсовременной медицине
Проект о современной медицине погрузит зрителя не только в мелодраму, но и в технологии, отметил в эфире НСН Андрей Золотарев.
Российский сценарист и продюсер Андрей Золотарев в пресс-центре НСН рассказал, что ведет работу над проектом о сверхсовременной медицине.
«Прямо сейчас я занимаюсь проектом о сверхсовременной медицине. К моему удивлению, оказалось, что в России есть часть медицины, где мы впереди планеты всей. Строятся очень крутые клиники… Меня очень заинтересовало, возник диссонанс моего представления об отечественной медицине и того, как это в реальности происходит. Я подумал, что было бы здорово – сделать проект о современной медицине с погружением не только в мелодраму, но и в технологии», - сказал Золотарев.
При этом 18 апреля состоится премьера фильма «Сто лет тому вперед», в котором Золотарев выступил сценаристом.
В свою очередь генеральный директор объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула Кино» Алексей Васясин в пресс-центре НСН выразил надежду, что этот фильм соберет в прокате больше двух миллиардов рублей.
Ранее режиссер фильма «По щучьему велению» Александр Войтинский заявил, что российские фильмы-миллиардники приводят миллионы людей в кинотеатры, передает «Радиоточка НСН».
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