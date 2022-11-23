25.11.2022 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Народное золото. Как сегодня спасти свои сбережения?»

Спрос на золотые слитки в российских банках растет на десятки процентов от месяца к месяцу. 9 марта 2022 был подписан закон об освобождении с 1 марта 2022 года от НДС операций, связанных с драгоценными металлами, в частности, с золотом. Это значит, что обычные люди, которые хотят купить слитки золота для вложения, могут это сделать дешевле, не платя налог 20%. За период с марта по август 2022 года коммерческими банками реализовано физическим лицам около 25 тонн золота в слитках. Потенциальный объем реализации золота в 2022 году оценивается в 50 тонн, в то время как в 2021 году было реализовано всего 5 тонн драгоценного металла.

В Госдуме сейчас находится на рассмотрении законопроект, предусматривающий предоставление аффинажным заводам возможности реализации без НДС слитков драгоценных металлов физическим лицам, в целях увеличения потребления драгоценных металлов на внутреннем рынке. Однако видится существенная потребность расширения этого перечня и распространения действия налоговой льготы на реализацию слитков физическим лицам на всех юридических лиц в сфере розничной торговли драгоценными металлами и ювелирными изделиями.

В ходе пресс-конференции участники обсудят вопросы инвестирования и сохранения денежных средств и перспективах вложений в драгметаллы.

Участники пресс-конференции:

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов;

Председатель союза золотопромышленников Сергей Кашуба;

Исполнительный директор Ассоциации "Объединение аффинжных заводов" Никита Печников;

Директор по взаимодействию с государственными органами ОАО «Красцветмет» Юрий Зайцев.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

