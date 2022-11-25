В золотодобывающей отрасли заявили о проблемах на фоне санкций

Золотодобывающая отрасль лишилась большого объема экспорта из-за санкций, заявил председатель союза золотопромышленников Сергей Кашуба в пресс-центре НСН.

«Мы последние три года находимся на втором месте в мире по добыче золота после Китая. До начала спецоперации мы золото добывали, продавали банкам, а банки продавали его ЦБ, ювелирам, экспортировали. Мы наше золото продавали по мировым ценам без дисконтов, это оптимальная структура сбыта была. Но после этого шесть российских аффинажных заводов были лишены статуса «good delivery», плюс санкции, с экспортом стало сложнее. Я не хочу сказать, что мы как золотодобывающая отрасль сидели на месте, мы пролоббировали пару постановлений правительства, чтобы можно было получать лицензии на экспорт в порошках и гранулах. Мы заинтересованы в увеличении внутреннего спроса населения», - рассказал он.

До отмены НДС рынок инвестиционных драгоценных металлов в натуральном выражении был в зачаточном уровне, сейчас появились перспективы, заявил ранее исполнительный директор Ассоциации «Объединение аффинажных заводов» Никита Печников в пресс-центре НСН.

