«Бесполезный металл?»: В Госдуме призвали «уменьшить» золотые слитки
Артем Кирьянов заявил, что гражданам было бы удобнее пользоваться слитками по грамму, это положительно повлияло бы и на экономику.
В России огромные запасы золота, которыми необходимо правильно распорядиться, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.
«У нас есть огромные запасы золота, золота хватает. Надо сделать из этого металла не просто бесполезный металл, а важный инструмент, чтобы в экономике все было хорошо. Сегодня разница в цене покупки и продажи высока. Большие слитки – это не всегда просто. Давайте думать о слитках, которые каждый человек может использовать ежедневно - грамм, два грамма, пять граммов», - отметил Кирьянов.
До отмены НДС рынок инвестиционных драгоценных металлов в натуральном выражении был в зачаточном уровне, сейчас появились перспективы, заявил ранее исполнительный директор Ассоциации «Объединение аффинажных заводов» Никита Печников в пресс-центре НСН.
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