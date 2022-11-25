«Бесполезный металл?»: В Госдуме призвали «уменьшить» золотые слитки

В России огромные запасы золота, которыми необходимо правильно распорядиться, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.

«У нас есть огромные запасы золота, золота хватает. Надо сделать из этого металла не просто бесполезный металл, а важный инструмент, чтобы в экономике все было хорошо. Сегодня разница в цене покупки и продажи высока. Большие слитки – это не всегда просто. Давайте думать о слитках, которые каждый человек может использовать ежедневно - грамм, два грамма, пять граммов», - отметил Кирьянов.

До отмены НДС рынок инвестиционных драгоценных металлов в натуральном выражении был в зачаточном уровне, сейчас появились перспективы, заявил ранее исполнительный директор Ассоциации «Объединение аффинажных заводов» Никита Печников в пресс-центре НСН.

