«По примеру Китая и США»: Депутат Кирьянов призвал развивать рынок золота

России необходимо развивать рынок золота по примеру ведущих стран, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.

«Приведу несколько цифр, которые убеждают законодателей и экспертов в том, что нам надо рынок золота развивать. Мировой спрос на слитки и монеты в 2021 году составил 1200 тонн, крупнейшими рынками обладают Китай – 285 тонн слитков, Индия – 186 тонн, США – 117 тонн. Это инвестиционная модель», - отметил он.

В марте в России был подписан закон об освобождении от НДС операций, связанных с драгоценными металлами, в частности, с золотом. Это значит, что обычные люди, которые хотят купить слитки золота для вложения, могут это сделать дешевле, не платя налог 20%. За период с марта по август 2022 года коммерческими банками реализовано физическим лицам около 25 тонн золота в слитках.

