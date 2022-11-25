«По примеру Китая и США»: Депутат Кирьянов призвал развивать рынок золота
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике отметил, что крупнейшими рынками уже обладают Китай, Индия, США.
России необходимо развивать рынок золота по примеру ведущих стран, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.
«Приведу несколько цифр, которые убеждают законодателей и экспертов в том, что нам надо рынок золота развивать. Мировой спрос на слитки и монеты в 2021 году составил 1200 тонн, крупнейшими рынками обладают Китай – 285 тонн слитков, Индия – 186 тонн, США – 117 тонн. Это инвестиционная модель», - отметил он.
В марте в России был подписан закон об освобождении от НДС операций, связанных с драгоценными металлами, в частности, с золотом. Это значит, что обычные люди, которые хотят купить слитки золота для вложения, могут это сделать дешевле, не платя налог 20%. За период с марта по август 2022 года коммерческими банками реализовано физическим лицам около 25 тонн золота в слитках.
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