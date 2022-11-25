«50 тонн в год»: В отрасли оценили перспективы рынка драгоценных металлов
Исполнительный директор Ассоциации «Объединение аффинажных заводов» Никита Печников назвал основные факторы, которые повлияли на рынок.
До отмены НДС рынок инвестиционных драгоценных металлов в натуральном выражении был в зачаточном уровне, сейчас появились перспективы, заявил исполнительный директор Ассоциации «Объединение аффинажных заводов» Никита Печников в пресс-центре НСН.
«Рынок драгоценных металлов достаточно перспективный рынок, до отмены НДС у нас рынок инвестиционных драгоценных металлов в натуральном выражении был, мягко говоря, в зачаточном уровне. Сейчас, когда случилась отмена НДС при продаже слитков банками физическим лицам, когда готовится решение о том, что аффинажные заводы смогут тоже подключиться, этот рынок ожидает рост. Банки прогнозировали на этот год спрос со стороны населения в районе 50 тонн, это неплохие объемы», - рассказал он.
В марте в России был подписан закон об освобождении от НДС операций, связанных с драгоценными металлами, в частности, с золотом. Это значит, что обычные люди, которые хотят купить слитки золота для вложения, могут это сделать дешевле, не платя налог 20%. За период с марта по август 2022 года коммерческими банками реализовано физическим лицам около 25 тонн золота в слитках.
В Госдуме сейчас находится на рассмотрении законопроект, предусматривающий предоставление аффинажным заводам возможности реализации без НДС слитков драгоценных металлов физическим лицам, в целях увеличения потребления драгоценных металлов на внутреннем рынке.
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