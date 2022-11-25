«50 тонн в год»: В отрасли оценили перспективы рынка драгоценных металлов

До отмены НДС рынок инвестиционных драгоценных металлов в натуральном выражении был в зачаточном уровне, сейчас появились перспективы, заявил исполнительный директор Ассоциации «Объединение аффинажных заводов» Никита Печников в пресс-центре НСН.

«Рынок драгоценных металлов достаточно перспективный рынок, до отмены НДС у нас рынок инвестиционных драгоценных металлов в натуральном выражении был, мягко говоря, в зачаточном уровне. Сейчас, когда случилась отмена НДС при продаже слитков банками физическим лицам, когда готовится решение о том, что аффинажные заводы смогут тоже подключиться, этот рынок ожидает рост. Банки прогнозировали на этот год спрос со стороны населения в районе 50 тонн, это неплохие объемы», - рассказал он.