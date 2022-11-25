«Мифический эквивалент»: В Госдуме сравнили надежность золота, доллара и криптовалюты

Золото перестает быть номинальным эквивалентом и становится реальным инструментом сбережения для населения, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.

«Золото перестает быть мифическим эквивалентом и становится тем, что каждый человек может купить, чтобы создать какой-то фонд своих сбережений. Речь не идет о килограммах, у нас есть слиток в 1 грамм, цена одного грамма примерно 3,5 тысячи рублей. Два грамма – это примерно 100 долларов. Сегодня хранить сбережения в долларах становится тяжело, хранить сбережения в криптовалюте тоже ненадежно. Жизнь показывает, что на 70% цена может упасть», - отметил Кирьянов.

Спрос на золотые слитки в российских банках растет на десятки процентов от месяца к месяцу. В марте был подписан закон об освобождении от НДС операций, связанных с драгоценными металлами, в частности, с золотом. Это значит, что обычные люди, которые хотят купить слитки золота для вложения, могут это сделать дешевле, не платя налог 20%. За период с марта по август 2022 года коммерческими банками реализовано физическим лицам около 25 тонн золота в слитках.

