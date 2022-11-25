«Не купить даже в Москве»: В отрасли рассказали о реализации золотых слитков
Директор по взаимодействию с государственными органами ОАО «Красцветмет» Юрий Зайцев заявил о планах увеличить мощности по выпуску слитков.
Сегодня реализовывать золото могут только банки, обычные граждане также сталкиваются с рядом ограничений при покупке, заявил директор по взаимодействию с государственными органами ОАО «Красцветмет» Юрий Зайцев в пресс-центре НСН.
«На текущий момент реализовывать золото могут только банки, но если будет рост, перетекание инвестиционных средств в этот актив, позволит нарастить объемы реализуемых слитков до больших пределов. Мы планируем в 2023 году увеличить мощности по выпуску слитков», - отметил он.
При этом, по его словам, существуют сложности в организации процесса реализации золота.
«Для банков прописаны правила реализации золотых слитков. Мы должны подключать иные субъекты, например, ювелирные предприятия. Надо организовывать обратный выкуп. Сейчас человек, который находится в районном центре, практически не может купить этот слиток. Даже в Москве тяжело купить слиток, потому что они были выкуплены. Может не оказаться нужного ассортимента», - добавил эксперт.
До отмены НДС рынок инвестиционных драгоценных металлов в натуральном выражении был в зачаточном уровне, сейчас появились перспективы, заявил ранее исполнительный директор Ассоциации «Объединение аффинажных заводов» Никита Печников в пресс-центре НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+5 992 / сут.
Умерли
392 тыс.+56 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+5 337 / сут.
- Путин выразил соболезнования матерям погибших на спецоперации военных
- СМИ: Неймар пропустит оставшиеся матчи сборной Бразилии на групповом этапе ЧМ-2022
- В Калуге планируют отреставрировать Каменный мост
- В Швеции начался процесс против двух братьев по обвинению в шпионаже в пользу России
- В Финляндии водителя оштрафовали за использование зимой шипованных шин
- Путин рассказал, что лично говорит по телефону с участниками спецоперации
- Путин заявил, что не стоит доверять информации из интернета
- Грета Тунберг и ещё более 600 шведских детей и подростков подали иск против Швеции
- Уэльс проиграл Ирану в матче ЧМ-2022
- Пушилин заявил о новом обмене пленными с Украиной по формуле «9 на 9»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru