«Не купить даже в Москве»: В отрасли рассказали о реализации золотых слитков

Директор по взаимодействию с государственными органами ОАО «Красцветмет» Юрий Зайцев заявил о планах увеличить мощности по выпуску слитков. 

Сегодня реализовывать золото могут только банки, обычные граждане также сталкиваются с рядом ограничений при покупке, заявил директор по взаимодействию с государственными органами ОАО «Красцветмет» Юрий Зайцев в пресс-центре НСН.

«На текущий момент реализовывать золото могут только банки, но если будет рост, перетекание инвестиционных средств в этот актив, позволит нарастить объемы реализуемых слитков до больших пределов. Мы планируем в 2023 году увеличить мощности по выпуску слитков», - отметил он.

При этом, по его словам, существуют сложности в организации процесса реализации золота.

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«Для банков прописаны правила реализации золотых слитков. Мы должны подключать иные субъекты, например, ювелирные предприятия. Надо организовывать обратный выкуп. Сейчас человек, который находится в районном центре, практически не может купить этот слиток. Даже в Москве тяжело купить слиток, потому что они были выкуплены. Может не оказаться нужного ассортимента», - добавил эксперт.

До отмены НДС рынок инвестиционных драгоценных металлов в натуральном выражении был в зачаточном уровне, сейчас появились перспективы, заявил ранее исполнительный директор Ассоциации «Объединение аффинажных заводов» Никита Печников в пресс-центре НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
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