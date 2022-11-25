«Не купить даже в Москве»: В отрасли рассказали о реализации золотых слитков

Сегодня реализовывать золото могут только банки, обычные граждане также сталкиваются с рядом ограничений при покупке, заявил директор по взаимодействию с государственными органами ОАО «Красцветмет» Юрий Зайцев в пресс-центре НСН.

«На текущий момент реализовывать золото могут только банки, но если будет рост, перетекание инвестиционных средств в этот актив, позволит нарастить объемы реализуемых слитков до больших пределов. Мы планируем в 2023 году увеличить мощности по выпуску слитков», - отметил он.

При этом, по его словам, существуют сложности в организации процесса реализации золота.