29.11.2024 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Налоги для блогеров: Как законодатели выводят инфодоходы из тени».

В последнее время все чаще блогер в России несет негативное значение. Например, в Госдуме всерьез обеспокоены ситуацией с нарастающей популярностью инфоцыганства и хотят запретить подобные «школы». Есть и финансовая составляющая: в 2023 году оборот только онлайн-школ возрос на 30% и достиг 123 млрд рублей. В топе направлений: обучение новым профессиям, предпринимательство и здоровье.

Помимо этого, в Госдуме предложили ввести для блогеров три новые позиции в ОКВЭД. В законодательстве появятся «Деятельность по распространению рекламы пользователем социальной сети», «Деятельность по созданию и распространению информации пользователем социальной сети» и «Деятельность в сфере связей с общественностью прочая». Напомним, что ранее планировалось, что для блогеров создадут один ОКВЭД — «Деятельность по созданию информационных продуктов с использованием дистанционных технологий».

В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:

Сколько в России сегодня блогеров-предпринимателей?

Поможет ли появление трех ОКВЭД вывести блогеров из серой зоны?

Как появление ОКВЭД повлияет на блогерский контент?

Какие самые популярные ниши бизнеса в блогерской среде?

Как отличить инфобизнес-эксперта от реального?

Участники пресс-конференции:

Артем Кирьянов - зампред комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков;

- зампред комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков; Мария Терентьева-Галицких - председатель совета Национальной ассоциации блогеров;

- председатель совета Национальной ассоциации блогеров; Евгения Аптюшева – налоговый консультант, основатель международного консалтингового агентства «UP CONSULTING».

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

