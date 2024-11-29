Депутат Кирьянов рассказал о трех ОКВЭДах для онлайн-деятельности

«По ОКВЭДам есть три категории, которые могут возникнуть. Это деятельность по распространению рекламы через социальные сети, деятельность по созданию и распространению контента в интернете и деятельность в сфере связи с общественностью. Я достаточно аккуратно к этому отношусь, потому что это больше для статистики, чем для реальной жизни. Но дискуссия идет, возможно, изменится состав этих ОКВЭДов, что-то добавится. В любом случае для людей, которые вовлечены в онлайн-деятельность, это будет полезно для работы с госорганами», — сказал Кирьянов.

Ранее стало известно, что блогеры будут обязаны размещать социальную рекламу в своих соцсетях. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

