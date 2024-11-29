Ассоциация блогеров: Пик заявок о регистрации в Роскомнадзоре придется на 31 декабря
Во избежание отказа в регистрации в Роскомнадзоре блогерам следует размещать номер заявки у себя в профиле, предупредила Мария Терентьева-Галицких.
Крупные блогеры заинтересованы в том, чтобы подать данные в Роскомнадзор и верифицироваться, однако основной наплыв заявок от тех, у кого больше 10 тысяч подписчиков, придется на последние числа декабря. Об этом заявила председатель совета Национальной ассоциации блогеров Мария Терентьева-Галицких в пресс-центре НСН.
«Еще до введения необходимости регистрации владельцев каналов с более чем 10 тысячами подписчиков в Роскомнадзоре до 31 декабря 2024 года мы ежедневно получали вопросы, как это правильно сделать. Это замечательно, потому что это иллюстрация желания блогеров заявить о себе как о честных участниках рынка. Но я сочувствую Роскомнадзору, поскольку основная масса придется на последнюю неделю декабря, при этом сотни заявок поступят 31 декабря. Такова психология людей. Кроме того, разочаровывает один момент: при обсуждении законопроекта говорили, что блогеры, у которых количество подписчиков не превышает 10 тысяч, тоже смогут подать данные в Роскомнадзор и верифицироваться. Сегодня мы видим, что им отказывают, хотя люди хотели бы быть легализованы», — сказала Терентьева-Галицких.
Собеседница НСН также призвала крупных блогеров размещать у себя в профиле номер заявки и ответила тем, кто боится лишиться анонимности в Сети.
«Не забывайте размещать номер заявки у себя в профиле, потому что это частая причина отказа в регистрации. Что же касается тех блогеров, которые переживают, что перестанут быть анонимными, скажу так — если ты что-то транслируешь, делай это от себя», — подчеркнула председатель совета Национальной ассоциации блогеров.
По словам Терентьевой-Галицких, сегодня в России 69 млн человек публикуют контент хотя бы раз в месяц. При этом 68% пользователей делают это в мессенджере Telegram, 30% приходится на соцсеть «ВКонтакте».
Ранее стало известно, что с начала 2024 года Роскомнадзор оштрафовал блогеров, посредников и распространителей рекламы более чем 24,4 млн рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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