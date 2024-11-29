«123 миллиарда!» Депутат Кирьянов рассказал о борьбе со «лжеакадемиками»

«Очень важно, что идут спекуляции на тему образования в интернете. Разработан законопроект, согласно которому наименования образовательной организации — слова “университет”, “академия”, “институт”, “высшая школа” и их производные — могут быть использованы исключительно образовательными организациями, которые осуществляют реализацию программ среднего профессионального и высшего образования. Преподавателям Высшей школы обидно, когда за месяц становятся академиками, открывают академию и собирают больший деньги за месячный курс. Нужно бороться, чтобы у нас не было таких “академий” и “академиков”. Люди, которые этим занимаются, как минимум не чисты на руку, а как максимум — подпадают под уголовные статьи. Мы смотрим на обороты онлайн-школ в 2023 году. Из того, что удалось посчитать – это 123 миллиарда рублей. Сумма заслуживает внимания в масштабах бюджета страны. Но это проверенные цифры, там может быть и полтриллиона», — сказал Кирьянов.

Ранее Кирьянов заявил, что предоставление образовательных и информационных услуг в интернете должно быть доступно только на отечественных платформах. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

