«Реклама обеляется»: Депутат Кирьянов указал на рост объемов учтенной рекламы

«Госдума приняла поправки в Налоговый кодекс 26 ноября. Они позволяют рекламодателям снижать налогооблагаемую базу, учитывая свои расходы на интернет-рекламу, которая зафиксирована в Едином реестре учета интернет-рекламы (ЕРИР). Надо максимально ликвидировать экономическую подпитку “черной” рекламы, которая для целей налогообложения рекламой с точки зрения государства не считается. Если заказчики и рекламодатели хотят, чтобы с них брали меньше налогов, если они хотят расходы на рекламу вычитать из налогооблагаемой базы, им следует работать с проверенными участниками рынка, которые соблюдают закон и фиксируют рекламу в ЕРИР. За первый год работы реестра был учтен объем рекламы в размере 641 млрд рублей. За первую половину 2024 года учтена реклама на 381 млрд рублей, что уже на 47% больше показателей за предыдущий аналогичный период. То есть мы видим обеление рынка», — сказал Кирьянов.

Собеседник НСН добавил, что рекламные посты в интернете должны также облагаться налогом.

«ЕРИР охватывает и площадки размещения. Если человек работает в интернете, делает рекламные кампании, создает рекламные посты, пишет в своем блоге, то это должно попадать в ЕРИР и облагаться налогом. В противном случае такая деятельность может заинтересовать налоговую инспекцию и правоохранительные органы, поскольку налицо укрывательство доходов от налогообложения», — подытожил он.

Ранее исполнительный директор Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Валентин Смоляков заявил, что рост цен на интернет-рекламу станет болезненным для всех участников рынка, ее подорожание неизбежно, и явно процент прироста превысит размер сбора. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

