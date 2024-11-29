Налоговый консультант рассказала об алгоритме маркировки рекламы в интернете
Ограничение срока отчетности по количеству просмотров рекламы одним годом стало позитивным моментом, поскольку количество рекламы неуклонно растет вместе с расходами, сказала НСН Евгения Аптюшева.
Срок отчетности по количеству просмотров рекламы ограничили одним годом, это положительный момент, поскольку растет не только количество рекламы, но также увеличиваются и расходы из-за платной регистрации. Об этом заявила налоговый консультант, основатель международного консалтингового агентства «UP CONSULTING» Евгения Аптюшева в пресс-центре НСН.
«Мы заключаем договор с организацией, которая хочет закупить рекламу, и блогером. Затем прописываем в договоре ответственное лицо, которое будет маркировать рекламу. Затем маркируем креатив в операторах рекламных данных (ОРД), где выдаются идентификаторы Erid, который мы потом фиксируем на своем креативе: это может быть фотография, видео, еще что-то. После этого мы отчитываемся каждый месяц по количеству просмотров. Хорошо, что теперь срок отчетности ограничен одним годом, потому что количество рекламы растет, увеличиваются и расходы, потому что регистрация не бесплатная», — сказала Аптюшева.
Ранее исполнительный директор Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Валентин Смоляков заявил, что рост цен на интернет-рекламу станет болезненным для всех участников рынка, ее подорожание неизбежно, и явно процент прироста превысит размер сбора. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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