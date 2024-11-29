«Почти 5 триллионов налогов!»: Блогеры стали активнее выходить из тени
Официально работающие блогеры более активно растут и масштабируются, чем их коллеги, скрывающие доходы, сказала НСН Ольга Копылова.
Сегодня государство готово предложить помощь всем честно работающим предпринимателям, и это приносит свои плоды — 10% от поступлений в российский бюджет приходится на блогеров, которые вышли из тени. Об этом заявила эксперт в сфере налогов и финансов, налоговый консультант Ольга Копылова в пресс-центре НСН.
«Когда в 2023 году блогеров начали выводить из тени, стало понятно, что самая популярная схема ухода от налогообложения — дробление бизнеса. Государство при этом протягивает руку всем предпринимателям и предлагает амнистию, если блогеры заплатят налоги. Как говорят мои коллеги, те, кто работает законно и официально, быстро растут и масштабируются. Чем больше они зарабатывают, тем больше платят налогов, которые потом идут на социальные расходы», — сказала Копылова.
Собеседница НСН отметила, что за десять месяцев текущего года объем уплаченных блогерами налогов составил почти 5 трлн рублей.
«В январе-октябре 2024 года в российский бюджет поступило 47,7 трлн рублей, что на 21% больше, чем за аналогичный период 2023 года. В этой составляющей 10% — это увеличение поступлений именно от блогеров, которые вышли из тени и стали платить налоги официально», — подытожила она.
Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов заявил, что объем официально учтенной интернет-рекламы увеличился на 47%. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru