«Почти 5 триллионов налогов!»: Блогеры стали активнее выходить из тени

Официально работающие блогеры более активно растут и масштабируются, чем их коллеги, скрывающие доходы, сказала НСН Ольга Копылова.

Сегодня государство готово предложить помощь всем честно работающим предпринимателям, и это приносит свои плоды — 10% от поступлений в российский бюджет приходится на блогеров, которые вышли из тени. Об этом заявила эксперт в сфере налогов и финансов, налоговый консультант Ольга Копылова в пресс-центре НСН.

«Когда в 2023 году блогеров начали выводить из тени, стало понятно, что самая популярная схема ухода от налогообложения — дробление бизнеса. Государство при этом протягивает руку всем предпринимателям и предлагает амнистию, если блогеры заплатят налоги. Как говорят мои коллеги, те, кто работает законно и официально, быстро растут и масштабируются. Чем больше они зарабатывают, тем больше платят налогов, которые потом идут на социальные расходы», — сказала Копылова.

Ассоциация блогеров: Пик заявок о регистрации в Роскомнадзоре придется на 31 декабря

Собеседница НСН отметила, что за десять месяцев текущего года объем уплаченных блогерами налогов составил почти 5 трлн рублей.

«В январе-октябре 2024 года в российский бюджет поступило 47,7 трлн рублей, что на 21% больше, чем за аналогичный период 2023 года. В этой составляющей 10% — это увеличение поступлений именно от блогеров, которые вышли из тени и стали платить налоги официально», — подытожила она.

Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов заявил, что объем официально учтенной интернет-рекламы увеличился на 47%. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: НСН
ТЕГИ:ЭкономикаБюджетИнтернетБлогерыНалоги

Горячие новости

Все новости

партнеры