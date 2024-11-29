«Почти 5 триллионов налогов!»: Блогеры стали активнее выходить из тени

Сегодня государство готово предложить помощь всем честно работающим предпринимателям, и это приносит свои плоды — 10% от поступлений в российский бюджет приходится на блогеров, которые вышли из тени. Об этом заявила эксперт в сфере налогов и финансов, налоговый консультант Ольга Копылова в пресс-центре НСН.

«Когда в 2023 году блогеров начали выводить из тени, стало понятно, что самая популярная схема ухода от налогообложения — дробление бизнеса. Государство при этом протягивает руку всем предпринимателям и предлагает амнистию, если блогеры заплатят налоги. Как говорят мои коллеги, те, кто работает законно и официально, быстро растут и масштабируются. Чем больше они зарабатывают, тем больше платят налогов, которые потом идут на социальные расходы», — сказала Копылова.