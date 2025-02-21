21.02.2025 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Мозгоправы-недоучки» или мошенники. Когда появится обязательная аккредитация для психологов».

В СМИ отмечают рост популярности психологических консультаций у россиян, а вместе с ним увеличение числа псевдопсихологов, коучей, тренеров личностного роста, магов, волшебников и прочих представителей «околопсихологии». Видимо, у законодателей в связи с этим появилась потребность переосмыслить критерии отнесения психологической деятельности к источникам потенциальной опасности, поскольку любое неквалифицированное применение психологической деятельности способно причинить непоправимый ущерб жизни и деятельности человека.

Группа депутатов во главе с Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму проект закона «Об основах регулирования психологической деятельности в Российской Федерации». Документ опубликован в электронной базе Государственной Думы. Авторы законопроекта считают, что психологи с непрофильным высшим образованием смогут заниматься практикой только до конца 2029 года. При этом предполагается, что новый закон в основном вступит в силу с марта 2026 года. Новый законопроект разрешает психологическую деятельность только лицам с соответствующим образованием. Согласно новому законопроекту, психолог будет обязан соблюдать психологическую тайну, уважать и соблюдать права, свободы и законные интересы пациента, руководствоваться в профессиональной деятельности традиционными российскими духовно-нравственными ценностями

В ходе пресс-конференции будут рассмотрены следующие вопросы:

Как избавить людей от псевдопсихологов?

На сколько сегодня психология регулируется государством?

Сколько в России психологов?

Должен ли психолог хранить молчание?

Какое образование необходимо профессиональному психологу?

Участники пресс-конференции:

зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая;

глава рабочей группы по психологическому благополучию населения при думском комитете по защите семьи Алексей Богачев;

Магистр психологии, клинический психолог Ольга Иванникова;

Клинический психолог, автор метода психологии psy-try Татьяна Чернякова.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 1﻿5:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 9035945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



