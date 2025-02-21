«Только мнение клиента»: Качество услуг психологов в России не регулируется по закону

«К сожалению, на сегодняшний день работа психолога никак не регламентируется кроме мнения самого клиента или его родителей, если это ребенок. Нет никаких законодательных актов и правил. У нас есть Этический кодекс психолога, который составило российское психологическое сообщество, это очень качественно составленный документ. Однако на сегодня придерживаться этих правил или нет - личное дело каждого специалиста», - пояснила она.

Между тем, по словам Черняковой, законодательное регулирование психологической практики необходимо.

«Нужно законодательно это регулировать, начиная с базового образования. Далее все ступени, которые проходит психолог – изучение направления психотерапии, супервизии, получение будущей аккредитации, особенно, если мы говорим о подключении психологического консультирования к бракоразводному процессу, тоже должны контролироваться. Протоколы работы и качество этой работы должны быть подконтрольны, не могут проходить хаотично», - добавила она.

Ранее зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая рассказала «Радиоточке НСН», что в России намерены создать реестр, который быстро позволит проверить информацию о дипломе о высшем образования любого эксперта из соцсетей.



