«Только мнение клиента»: Качество услуг психологов в России не регулируется по закону

Сегодня не существует законодательных актов, которые бы регламентировали работу психологов в России, однако они необходимы, сообщила НСН Татьяна Чернякова.

В России разработан Этический кодекс психолога, в котором прописаны правила работы профильных специалистов, однако не каждый психолог следует этим рекомендациям. Об этом в пресс-центре НСН рассказала клинический психолог, автор метода психологии psy-try Татьяна Чернякова.

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«К сожалению, на сегодняшний день работа психолога никак не регламентируется кроме мнения самого клиента или его родителей, если это ребенок. Нет никаких законодательных актов и правил. У нас есть Этический кодекс психолога, который составило российское психологическое сообщество, это очень качественно составленный документ. Однако на сегодня придерживаться этих правил или нет - личное дело каждого специалиста», - пояснила она.

Между тем, по словам Черняковой, законодательное регулирование психологической практики необходимо.

«Нужно законодательно это регулировать, начиная с базового образования. Далее все ступени, которые проходит психолог – изучение направления психотерапии, супервизии, получение будущей аккредитации, особенно, если мы говорим о подключении психологического консультирования к бракоразводному процессу, тоже должны контролироваться. Протоколы работы и качество этой работы должны быть подконтрольны, не могут проходить хаотично», - добавила она.

Ранее зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая рассказала «Радиоточке НСН», что в России намерены создать реестр, который быстро позволит проверить информацию о дипломе о высшем образования любого эксперта из соцсетей.


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ФОТО: РИА Новости
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