«Только мнение клиента»: Качество услуг психологов в России не регулируется по закону
Сегодня не существует законодательных актов, которые бы регламентировали работу психологов в России, однако они необходимы, сообщила НСН Татьяна Чернякова.
В России разработан Этический кодекс психолога, в котором прописаны правила работы профильных специалистов, однако не каждый психолог следует этим рекомендациям. Об этом в пресс-центре НСН рассказала клинический психолог, автор метода психологии psy-try Татьяна Чернякова.
«К сожалению, на сегодняшний день работа психолога никак не регламентируется кроме мнения самого клиента или его родителей, если это ребенок. Нет никаких законодательных актов и правил. У нас есть Этический кодекс психолога, который составило российское психологическое сообщество, это очень качественно составленный документ. Однако на сегодня придерживаться этих правил или нет - личное дело каждого специалиста», - пояснила она.
Между тем, по словам Черняковой, законодательное регулирование психологической практики необходимо.
«Нужно законодательно это регулировать, начиная с базового образования. Далее все ступени, которые проходит психолог – изучение направления психотерапии, супервизии, получение будущей аккредитации, особенно, если мы говорим о подключении психологического консультирования к бракоразводному процессу, тоже должны контролироваться. Протоколы работы и качество этой работы должны быть подконтрольны, не могут проходить хаотично», - добавила она.
Ранее зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая рассказала «Радиоточке НСН», что в России намерены создать реестр, который быстро позволит проверить информацию о дипломе о высшем образования любого эксперта из соцсетей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ХАМАС пообещал разобраться в «путанице» при передаче тела заложницы Шири Бибас
- Дуэйн Джонсон и Леонардо Ди Каприо снимутся в новом фильме Мартина Скорсезе
- «Вряд ли ему что-то светит»: Собянин о возможном возвращении Renault в Россию
- ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 250 солдат и БМП «CV-90»
- Умер создатель «Дорожного радио» Андрей Михайлов
- Песков: В Кремле не планируют специальных мероприятий в годовщину начала СВО
- Слава и письмо из рехаба: Вышел фильм о лидере группы «Три дня дождя»
- На Кубани демонтаж танкера «Волгонефть-239» выполнили на 50%
- Актриса Фатеева обвинила домработницу в краже
- СМИ: В порту Новороссийска столкнулись два судна
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru