«Ответственность за гибель»: Психолог объяснила, нужно ли всегда сохранять тайну клиента

«С одной стороны, мы должны молчать. С другой стороны, если человек приходит, и у него есть суицидальные мысли, в рамках сессии мы можем рекомендовать человеку обратиться за медицинским обследованием к психиатру или психотерапевту. Мы даем рекомендации, но пойдет человек или нет – не знаем. Хорошо, если сессия прошла, у человека поменялось мнение, и он ничего с собой не сделал, но если он вышел и что-то сделал, то ответственность ложится на психолога. У нас в гражданском кодексе это прописано. Получается, если я не сказала, и он с собой что-то сделал – ответственность ложится на меня. Если я сказала, это разглашение, и ты тоже виноват. На мой взгляд, надо это как-то регламентировать», - сказала она.

Ранее клинический психолог, автор метода психологии psy-try Татьяна Чернякова сообщила «Радиоточке НСН», что сегодня в России существует только Этический кодекс психолога, которому специалисты следуют по желанию, потому важно регламентировать их работу на законодательном уровне.

