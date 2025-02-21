«Ссылка на диплом»: Депутат Буцкая назвала способ очистить рынок от лжепсихологов
В России разработают реестр, который позволит проверить компетенции любого эксперта, сказала НСН Татьяна Буцкая.
Реестр дипломов о высшем образовании позволит быстро проверить экспертность любого спикера из соцсетей, заявила в пресс-центре НСН зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
«Разрабатываем реестр дипломов о высшем образовании, к которому мы могли бы обратиться в момент покупки или бесплатного принятия услуги. В соцсетях мы читаем мнения, дальше рядом с каждой аватаркой человека в соцсетях будет стоять ссылка на его диплом. Вы будете четко знать – это вам специалист по IT-коммуникациям рассказывает, как жить после развода, или это человек с высшим психологическим образованием. Наличие такой системы быстро и эффективно очистит рынок», - рассказала она.
Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением ввести обязательную аккредитацию для всех практикующих психологов. По его словам, мера необходима для защиты граждан от неквалифицированной помощи. При этом психолог, директор центра психолого-социального консультирования «Наша жизнь» Александр Колмановский в разговоре с НСН в разговоре с «Радиоточкой НСН» допустил, что Госдума может принять закон о необходимости обязательной аккредитации практикующих психологов, но ее механизмы должны выработать профессионалы области.
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