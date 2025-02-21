«Переподготовки не хватит»: Названа необходимость высшего психологического образования для практики

«Сейчас огромное количество вузов, которые говорят о переподготовке. Дай бог, если это два года, но иногда бывает три месяца. На мой взгляд, нужно на законодательном уровне определить, кто должен допускаться до этой переподготовке. Если, например, человек пришел из другой профессии, думаю – здесь должен быть стоп. Если же человек имеет диплом бакалавра по психологии, у него, к примеру, в дипломе написано "Психолог-педагог", и он решил стать психологом-консультантом – нет никаких противоречий. Есть база, человек дальше совершенствует знания, тогда переподготовка приветствуется. Но просто переподготовку из одной профессии в другую надо запретить», - сказала она.

Ранее клинический психолог, автор метода психологии psy-try Татьяна Чернякова сообщила «Радиоточке НСН», что важно регламентировать работу психолога на законодательном уровне, поскольку сегодня в России существует только Этический кодекс психолога, которому специалисты следуют по своему усмотрению.

