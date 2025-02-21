Цена на услуги психологов выросла на 30% с 2020 года

«С 2020 года цены на услуги психологов выросли на 30%. При этом сейчас большинство психологов, которые имеют высокую цену приема и работают качественно, имеют забитый календарь. Они не берут новых клиентов в работу. Если мы представим, что через три-пять лет хороших психологов будет больше, стоимость станет более реальной, приемлемой», - рассказала она.

В свою очередь магистр психологии, клинический психолог Ольга Иванникова отметила, что в среднем стоимость услуг психолога в Москве на данный момент составляет пять-восемь тысяч рублей.

«По ценнику есть большой разброс. Думаю, средняя цена по Москве – от пяти до восьми тысяч рублей. За год стоимость выросла, если мы берем психологов, которые обучаются, обучение стоит достаточно больших денег. Если мы говорим о супервизии – это платные истории, мы их оплачиваем из своего кармана. Конечно, мы после прохождения очередного обучения немного повышаем цену, чтобы иметь возможность обучаться дальше», - пояснила она.

Ранее она также сообщила «Радиоточке НСН», что только человек, который уже имеет диплом психолога, может допускаться до профильной переподготовки и курсам в вузах, поскольку уже обладает необходимой базой знаний.

