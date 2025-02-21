Цена на услуги психологов выросла на 30% с 2020 года
Стоимость услуг психологов в ближайшие годы может снизиться, если на рынке будет больше хороших грамотных специалистов, сказала НСН Татьяна Чернякова.
Услуги психологов с 2020 года подорожали в России на 30%, заявила в пресс-центре НСН клинический психолог, автор метода психологии psy-try Татьяна Чернякова.
«С 2020 года цены на услуги психологов выросли на 30%. При этом сейчас большинство психологов, которые имеют высокую цену приема и работают качественно, имеют забитый календарь. Они не берут новых клиентов в работу. Если мы представим, что через три-пять лет хороших психологов будет больше, стоимость станет более реальной, приемлемой», - рассказала она.
В свою очередь магистр психологии, клинический психолог Ольга Иванникова отметила, что в среднем стоимость услуг психолога в Москве на данный момент составляет пять-восемь тысяч рублей.
«По ценнику есть большой разброс. Думаю, средняя цена по Москве – от пяти до восьми тысяч рублей. За год стоимость выросла, если мы берем психологов, которые обучаются, обучение стоит достаточно больших денег. Если мы говорим о супервизии – это платные истории, мы их оплачиваем из своего кармана. Конечно, мы после прохождения очередного обучения немного повышаем цену, чтобы иметь возможность обучаться дальше», - пояснила она.
Ранее она также сообщила «Радиоточке НСН», что только человек, который уже имеет диплом психолога, может допускаться до профильной переподготовки и курсам в вузах, поскольку уже обладает необходимой базой знаний.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лавров: РФ не обсуждает тему снятия санкций в рамках переговоров по Украине
- СМИ: Экс-главу управления делами Нижегородской области задержали за кражу
- Блогер Сыендук озвучил новые серии мультсериала «Чемпионы»
- Жена итальянского журналиста Джульетто Кьеза получила гражданство РФ
- Минюст внес в реестр иноагентов Агалакову и Лирника
- Вице-губернатор Ростовской области Рачаловский отправлен под домашний арест
- Отменивший пресс-конференцию с Зеленским спецпосланник США назвал его «отважным»
- Спецпосланник Трампа заявил о долгой беседе с Путиным во время визита в Москву
- Названы лучшие альбомы и песни о расставании
- Концерн Hyundai Motor опроверг возвращение в Россию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru