«Не только препараты»: Тревожное расстройство можно вылечить только с участием психолога
Прием антидепрессантов не всегда является достаточным лечением тревожного расстройства, рассказала НСН Ольга Иванникова.
Пациенты с тревожным расстройством должны обращаться как к психиатру, так и к психологу, поскольку только комплексная работа позволит эффективно решить проблему, сообщила в пресс-центре НСН магистр психологии, клинический психолог Ольга Иванникова.
«Часто у человека есть тревога, и он записывается к психиатру. Хорошо, если человек будет разбираться, с чем это связано. Однако обычно назначается какой-то антидепрессант. Дальше пациент на них подсаживается, и после отмены сталкивается с теми же симптомами. Потому важно, чтобы люди не просто принимали препараты, но и пытались разобраться, что их к этому тревожному состоянию привело. Совместная работа психолога и психиатра очень важна. К сожалению, на данный момент я не вижу, чтобы у каждого психиатра был психолог, с которым бы он сотрудничал. На мой взгляд, это обязательно, важно не просто забивать человека препаратами, иногда этого бывает недостаточно», - сказала она.
Ранее она также сообщила «Радиоточке НСН», что в некоторых случаях психолог может разглашать личную тайну клиента другим специалистам, чтобы предотвратить угрозу его здоровью.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Концерн Hyundai Motor опроверг возвращение в Россию
- «Реал» сыграет с «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов
- Депутат Госдумы: Музсервисам не нужно удалять песни на украинском языке
- Средства ПВО уничтожили беспилотники ВСУ над Курской и Белгородской областями
- В Курской области в результате атаки дрона ВСУ погиб мирный житель
- СМИ: Украина отправила США черновик соглашения по ресурсам
- Спрос россиян на путешествия по случаю 23 февраля вырос почти на 20%
- Жителя Краснодара осудили на 5 суток за неприличное слово вместо госномера на машине
- Путин: Отечественные производители должны иметь преимущества перед зарубежными
- ВСУ совершили массированную атаку на Белгородскую область
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru