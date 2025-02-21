«Не только препараты»: Тревожное расстройство можно вылечить только с участием психолога

«Часто у человека есть тревога, и он записывается к психиатру. Хорошо, если человек будет разбираться, с чем это связано. Однако обычно назначается какой-то антидепрессант. Дальше пациент на них подсаживается, и после отмены сталкивается с теми же симптомами. Потому важно, чтобы люди не просто принимали препараты, но и пытались разобраться, что их к этому тревожному состоянию привело. Совместная работа психолога и психиатра очень важна. К сожалению, на данный момент я не вижу, чтобы у каждого психиатра был психолог, с которым бы он сотрудничал. На мой взгляд, это обязательно, важно не просто забивать человека препаратами, иногда этого бывает недостаточно», - сказала она.

Ранее она также сообщила «Радиоточке НСН», что в некоторых случаях психолог может разглашать личную тайну клиента другим специалистам, чтобы предотвратить угрозу его здоровью.

