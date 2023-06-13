16.06.2023 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Мошенники бьют рекорды. Как банки борются с новыми схемами хищений?»
Более 4,5 млрд рублей было похищено мошенниками за первый квартал, эту рекордную сумму назвал Банк России. Около 12% мошеннических операций было совершено через СБП (систему быстрых платежей). Также ВТБ зафиксировал схему мошенничества в онлайн-покупке компьютерных игр. Геймеры вводят данные банковских карт на сайтах магазинов, которые оказываются фишинговыми страницами злоумышленников. Эксперты сообщают и о новых схемах кражи денег через чат-боты в Telegram. Вероятно, это связано с тем, что не все понимают, как работают подобные платформы. Распространяются ссылки на мошеннические чат-боты обычно в комментариях под постами в различных каналах.
В ходе пресс-конференции будут рассмотрены следующие вопросы:
- Какие способы кражи сегодня самые распространенные среди мошенников?
- Кто чаще всего становится жертвой мошенников – пенсионеры или молодежь?
- Можно ли вернуть украденные мошенниками деньги?
- Какие способы защиты применяют банки?
- Как вычислить действия мошенников?
- Как проверить сайт на безопасность?
- Какие данные крадут у пользователей на фишинговых страницах?
Участники пресс-конференции:
- Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов;
- Экономист, профессиональный эксперт в области управления предприятиями, член Советов директоров ряда российских компаний Евгений Змиев;
- Финансовый эксперт, инвестиционный ментор, специалист по борьбе с инвестиционным мошенничеством Максим Печеник.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 11:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
+7 916 107 77 34
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8