16.06.2023 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Мошенники бьют рекорды. Как банки борются с новыми схемами хищений?»



Более 4,5 млрд рублей было похищено мошенниками за первый квартал, эту рекордную сумму назвал Банк России. Около 12% мошеннических операций было совершено через СБП (систему быстрых платежей). Также ВТБ зафиксировал схему мошенничества в онлайн-покупке компьютерных игр. Геймеры вводят данные банковских карт на сайтах магазинов, которые оказываются фишинговыми страницами злоумышленников. Эксперты сообщают и о новых схемах кражи денег через чат-боты в Telegram. Вероятно, это связано с тем, что не все понимают, как работают подобные платформы. Распространяются ссылки на мошеннические чат-боты обычно в комментариях под постами в различных каналах.

В ходе пресс-конференции будут рассмотрены следующие вопросы:

Какие способы кражи сегодня самые распространенные среди мошенников?

Кто чаще всего становится жертвой мошенников – пенсионеры или молодежь?

Можно ли вернуть украденные мошенниками деньги?

Какие способы защиты применяют банки?

Как вычислить действия мошенников?

Как проверить сайт на безопасность?

Какие данные крадут у пользователей на фишинговых страницах?

Участники пресс-конференции:

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов;

Экономист, профессиональный эксперт в области управления предприятиями, член Советов директоров ряда российских компаний Евгений Змиев;

Финансовый эксперт, инвестиционный ментор, специалист по борьбе с инвестиционным мошенничеством Максим Печеник.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 916 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8







