«Басков, Бузова и другие»: В России призвали ввести уголовное наказание за рекламу финансовых пирамид
Инвестиционный ментор Максим Печеник заявил, что реклама финансового продукта отличается от рекламы обычного некачественного товара.
Звезд и блогеров необходимо привлекать к уголовной ответственности за рекламу финансовых пирамид и мошеннических услуг, заявил финансовый эксперт, инвестиционный ментор, специалист по борьбе с инвестиционным мошенничеством Максим Печеник в пресс-центре НСН.
«Куча наших звезд, и Басков, и Бузова рекламировали финансовую пирамиду «Кэшбери». Говорили, как это здорово и хорошо. Вопрос в том, почему они не несут ответственность, они же являются лидерами мнений. Люди им верят и несут свои бабки. Реклама, каждый зарабатывает, но нужно четко отделять. Реклама финансового продукта – это не просто товар. Желательно ввести уголовную ответственность для звезд и блогеров», - рассказал он.
В прошлом году ущерб от банковских мошенничеств в России составил 22 миллиарда рублей, заявил ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Германия пообещала немедленно поставить Украине 64 ракеты для Patriot
- В Киеве произошли взрывы
- Путин наградил Терешкову орденом Гагарина за выдающиеся заслуги в освоении космоса
- СК: В Армавире арестовали подростка, планировавшего поджечь школу
- Из-за наводнения в Херсонской области погибли 25 человек
- Песков заявил об открытости Путина к контактам для решения украинской проблемы
- Песков рассказал о беспрецедентных мерах цифровой безопасности на ПМЭФ
- Разведка Украины заявила, что Буданов здоров и «полон планов»
- Рогов: США поставили ВСУ задачу показать успехи до саммита НАТО
- Певицу Монеточку оштрафовали на 30 тысяч рублей из-за отсутствия маркировки иноагента
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru