«Басков, Бузова и другие»: В России призвали ввести уголовное наказание за рекламу финансовых пирамид

Звезд и блогеров необходимо привлекать к уголовной ответственности за рекламу финансовых пирамид и мошеннических услуг, заявил финансовый эксперт, инвестиционный ментор, специалист по борьбе с инвестиционным мошенничеством Максим Печеник в пресс-центре НСН.

«Куча наших звезд, и Басков, и Бузова рекламировали финансовую пирамиду «Кэшбери». Говорили, как это здорово и хорошо. Вопрос в том, почему они не несут ответственность, они же являются лидерами мнений. Люди им верят и несут свои бабки. Реклама, каждый зарабатывает, но нужно четко отделять. Реклама финансового продукта – это не просто товар. Желательно ввести уголовную ответственность для звезд и блогеров», - рассказал он.

В прошлом году ущерб от банковских мошенничеств в России составил 22 миллиарда рублей, заявил ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.



