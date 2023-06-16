В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за «левые» банковские карты
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике отметил, что мошенники открывают по 10-15 карт, чтобы выводить украденные средства.
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в пресс-центре НСН предложил ввести уголовную ответственность за пользование «левыми» банковскими карточками.
«Мошенники работают очень слаженно. Чтобы пресекать такие преступления, нужны определенные решения. Мошенникам нужно же эти выведенные средства как-то вывести и обналичить. Надо 10-15 «левых» карточек, чтобы эти миллионы распределить. Все организаторы остаются в тени. Было бы правильно ввести уголовную ответственность за банковские карт без цели использования. Нужно усиливать уголовную ответственность», - отметил он.
Звезд и блогеров необходимо привлекать к уголовной ответственности за рекламу финансовых пирамид и мошеннических услуг, заявил ранее финансовый эксперт, инвестиционный ментор, специалист по борьбе с инвестиционным мошенничеством Максим Печеник в пресс-центре НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru