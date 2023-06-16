«Халявные деньги»: 90% курсов финансовой грамотности сочли мошенническими

Люди всегда хотят получить много «халявных» денег, что подстегивает развитие финансовых пирамид и даже мошеннических курсов финансовой грамотности, заявил финансовый эксперт, инвестиционный ментор, специалист по борьбе с инвестиционным мошенничеством Максим Печеник в пресс-центре НСН.

«Сейчас все пирамиды строятся по всем известному принципу. Это особенность нашего мозга – много денег на халяву получить. Нужно финансово образовывать людей, но разве можно заставить человека образовываться? Люди не хотят учиться. Это также используют мошенники, которые создают курсы «финансовой грамотности». По нашим данным, 90% таких курсов – это первая ступень в воронке финансовой пирамиды», - отметил он.

В прошлом году ущерб от банковских мошенничеств в России составил 22 миллиарда рублей, заявил ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.

