«30 миллиардов рублей»: В Госдуме оценили ущерб от банковских мошенничеств

В прошлом году ущерб от банковских мошенничеств в России составил 22 миллиарда рублей, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в пресс-центре НСН. По его оценкам, эта цифра в этом году дойдет до 30 миллиардов.

«За пять лет с 2018 года количество мошенничеств с использованием сети интернет выросло в три раза. В 2022 году – 522 тысячи преступлений. Это зарегистрированные дела. Такие схемы не всегда легко выявить, а также далеко не все граждане обращаются в правоохранительные органы. Поэтому эти цифры смело можно умножать на три, на четыре, на пять. Такая статистика. В 2022 году 14 миллиардов – это средства по счетам без согласия клиента, которые были куда-то выведены. В целом по прошлому году ущерб составил 22 миллиарда. В этом году дойдет до 30 миллиардов рублей. Сегодня 25% преступлений происходит с использованием интернета. В Москве доходит до 40%. Это очень много», - рассказал он.

Более 4,5 млрд рублей было похищено мошенниками за первый квартал года, эту рекордную сумму назвал Банк России. Около 12% мошеннических операций было совершено через СБП (систему быстрых платежей). Также ВТБ зафиксировал схему мошенничества в онлайн-покупке компьютерных игр. Геймеры вводят данные банковских карт на сайтах магазинов, которые оказываются фишинговыми страницами злоумышленников. Эксперты сообщают и о новых схемах кражи денег через чат-боты в Telegram.

