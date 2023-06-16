Депутат Кирьянов заявил, что посадить блогеров за рекламу финансовых пирамид нельзя

Посадить звезд и блогеров за рекламу финансовых пирамид не получится, это их моральный выбор, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.

«Мы не сможем посадить людей, которые работают по рекламному договору. Они получают деньги и платят налоги. Какие вопросы к звездам? Вопрос может быть только морально-этического характера. Иногда даже не до конца понятно, что ты рекламируешь. Посадить мы по этой части никого не сможем. Так как на каком-то этапе это даже неложная информация. Все нормально, все оформлено, что предъявить? Надо это учитывать», - объяснил он.

Звезд и блогеров необходимо привлекать к уголовной ответственности за рекламу финансовых пирамид и мошеннических услуг, заявил ранее финансовый эксперт, инвестиционный ментор, специалист по борьбе с инвестиционным мошенничеством Максим Печеник в пресс-центре НСН.

