В России призвали лишать банки лицензий за утечку данных клиентов

Банки не несут ответственность за утечку персональных данных клиентов, что приводит к учащению случаев мошенничеств, заявил экономист, профессиональный эксперт в области управления предприятиями, член Советов директоров ряда российских компаний Евгений Змиев в пресс-центре НСН.

«Из украденных мошенниками 14 миллиардов в 2022 году удалось вернуть только 618 миллионов, это меньше 5%. Кто виноват? Откуда данные у мошенников, которые звонят гражданам и уже располагают какой-то информацией? Постоянные сливы данных у банков, пропажи базы данных, несанкционированные доступы и прочее. Сохранность персональных данных у банков сейчас не на высоте. Несмотря на штрафы, пока за это ни у одного банка лицензию не отозвали. Это пробелы законодательства. Если эту норму ввести, банки гораздо более серьезно будут относиться к этому», - отметил он

Он призвал также ввести ответственность для операторов телефонной связи.

«Соучастниками являются и операторы телефонной связи. Все данные о содержании разговоров у операторов есть. Мошенникам можно блокировать такие левые номера. Такой законодательной нормы тоже нет», - добавил экономист.

В прошлом году ущерб от банковских мошенничеств в России составил 22 миллиарда рублей, заявил ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.

