11.10.2019 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Мокрое дело: Законодатели сольют фальшивую минералку с рынка»

Около 80 процентов бутилированной воды в России не соответствует заявленному производителем качеству, говорится в исследовании Роспотребнадзора. Кроме того, согласно статистике, за последние два года с рынка было изъято более 30 тонн некачественной минеральной воды. Однако, в Совете Федерации РФ уверяют, что это лишь «капля в море» относительно общего количества фальсифицированной и некачественной минеральной воды на рынке, призвав Генпрокуратуру обратить внимание на эту проблему. Законодатели также требуют определения чёткой маркировки всей бутилированной воды, попадающей на полки магазинов.

В ходе пресс-конференции, её участники расскажут о том, какие изменения ждут рынок бутилированной воды в России, а также объяснят, как найти на полках магазинов качественную минералку?

Участники пресс-конференции:

Первый заместитель председателя комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин;

Сопредседатель Союза потребителей Росконтроль Александр Борисов;

Председатель общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов.

Пресс-конференция состоялась в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2

Начало пресс-конференции в 14:00



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