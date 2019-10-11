Названа самая опасная бутилированная вода в России

Сопредседатель Союза потребителей Росконтроль Александр Борисов на пресс-конференции в пресс-центре НСН рассказал об итогах проверки бутилированной воды на прилавках российских магазинов.

«Самая проблемная – питьевая вода высшей и первой категории. Из 21 проверенного образца 15 находятся в чёрном списке. То есть у них не соответствуют физико-химический состав, минеральный состав и безопасность. Из лечебно-столовой воды практически 50% образцов попало в чёрный список», - заявил Борисов.

Ранее первый заместитель председателя комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин рассказал, как законодатели планируют взять под контроль качества питьевой воды на прилавках магазинов.

Напомним, Роспотребнадзор провёл исследование, в котором сообщалось, что 80 процентов бутилированной воды в России не соответствует заявленному производителем качеству. Кроме того, согласно статистике, за последние два года с рынка было изъято более 30 тонн некачественной минеральной воды.

