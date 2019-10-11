В Росконтроле рассказали, кто поит россиян синегнойной палочкой

Сопредседатель Союза потребителей Росконтроль Александр Борисов на пресс-конференции в пресс-центре НСН рассказал, чем опасна фальсифицированная питьевая вода.

«Нитраты, которые есть в фальсифицированной воде, имеют свойство накапливаться в организме, препятствовать поступлению кислорода в кровь, что вызывает разного рода заболевания. Ещё стоит вопрос об общей обсеменённости или общего содержания количества бактерий. В Достаточном количестве образцов выявлялось общее количество бактерий, которое превышало норму в два, в четыре, в шестнадцать раз .Вплоть до выявления синегнойной палочки», - рассказал Борисов.

Ранее первый заместитель председателя комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин на пресс-конференции в НСН объяснил, почему маркировка продукции не повлияет на цену бутилированной воды.

