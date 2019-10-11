В России ужесточат наказание за фальсификацию воды в бутылках

Сопредседатель Союза потребителей Росконтроль Александр Борисов на пресс-конференции в пресс-центре НСН заявил, что наказания за фальсификат и контрафакт воды не работают..

«Возникают вопросы к системе наказаний. Давайте исходить из административного кодекса. Штраф за фальсификат или контрафакт составляет 300-500 тысяч рублей. Если обороты предприятия составляют в месяц, эти деньги недобросовестный предприниматель готов платить, хоть каждый месяц. Уголовные статьи не работают. Ни одного уголовного дела за последние годы не возбуждено по соответствующей статье. Правоохранительные органы или не хотят работать или не понимают вопрос о том, какие доказательства должны быть предоставлены», заявил Борисов.

Первый заместитель председателя комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин на пресс-конференции в НСН пообещал, что законодатели пересмотрят вопрос наказаний.

«Нам придётся пересмотреть и систему наказаний за фальсификацию воды. Сегодня за контрафактную продукцию отвечают по одним статьям уголовного кодекса, за фальсифицированную - по другим. Зачастую эти статьи не срабатывают. Органы дознания без большого желания занимаются этой проблемой, потому что они не видят перспективу. Нам придётся очень внимательно посмотреть и статьи УК, и статьи кодекса об административных правонарушениях, чтобы структура, которая занимается контрафактом или фальсификатом, понесла заслуженное наказание. И это наказание должно быть очень серьёзным», - рассказал сенатор.

Ранее Роспотребнадзор провёл исследование, в котором сообщалось, что 80 процентов бутилированной воды в России не соответствует заявленному производителем качеству. Кроме того, согласно статистике, за последние два года с рынка было изъято более 30 тонн некачественной минеральной воды. При этом в Совете Федерации РФ уверяют, что это лишь «капля в море» относительно общего количества фальсифицированной и некачественной минеральной воды на рынке. Сенаторы призвали Генпрокуратуру обратить внимание на эту проблему.

