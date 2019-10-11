Совфед: Из-за маркировки бутилированная вода не подорожает

Первый заместитель председателя комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин на пресс-конференции в НСН объяснил, почему маркировка продукции не повлияет на цену бутилированной воды.

«В ведении маркировки есть несколько мифов. Первый – то, что это ляжет на плечи потребителей. Маркировка – нанесение определённого формата знаков на этикетку бутылки. Если вода производится промышленным способом, миллионными тиражами, то маркировку будет наносить типография. Никоим образом на цену это не повлияет. Второй миф – то, что это дорогая услуга. Кто сегодня заинтересован в маркировке? В ней должны быть заинтересованы добросовестные производители продукции, потому что их выжимают с рынка недобросовестные производители. Так что те небольшие затраты будут возложены на производителя, который сможет сократить затраты на маркетинг, логистику и увлечение рынка. Сами компании нам говорят, что они готовы оплатить маркировку», - рассказал Митин.

Ранее сопредседатель Союза потребителей Росконтроль Александр Борисов на пресс-конференции в пресс-центре НСН рассказал, откуда в российских магазинах берётся фальсифицированная вода в бутылках.

