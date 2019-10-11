В Совфеде рассказали, как навести порядок на рынке питьевой воды

Первый заместитель председателя комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин на пресс-конференции в пресс-центре НСН рассказал, как законодатели планируют взять под контроль качества питьевой воды на прилавках магазинов.

«Необходимо создание баланса производства и потребления. Мы должны чётко знать, сколько воды добывается из скважин и сколько поставляется на прилавки. Если на прилавки поставляется больше, то это фальсификат и контрафакт. Кроме того, необходимо создать базу всех эталонов питьевой воды. Если мы захотим проверить оду в торговой точке, мы просто должны будем сравнить её с эталоном, который буде храниться в Минздраве. И ещё нужна цифровая маркировка, которая будет сопровождать воду от производства до поступления потребителю. Если в маркировке есть несоответствия, то товар просто не пробьётся в кассе магазина», - заявил сенатор.

Ранее Роспотребнадзор провёл исследование, в котором сообщалось, что 80 процентов бутилированной воды в России не соответствует заявленному производителем качеству. Кроме того, согласно статистике, за последние два года с рынка было изъято более 30 тонн некачественной минеральной воды. При этом в Совете Федерации РФ уверяют, что это лишь «капля в море» относительно общего количества фальсифицированной и некачественной минеральной воды на рынке. Сенаторы призвали Генпрокуратуру обратить внимание на эту проблему.

