Росконтроль: Воду в России подделывают сами производители

Сопредседатель Союза потребителей Росконтроль Александр Борисов на пресс-конференции в пресс-центре НСН рассказал, откуда в российских магазинах берётся фальсифицированная вода в бутылках.

«Фальсификация и контрафакт могут быть созданы несколькими способами. Есть кустарный способ, когда производство идёт в гаражах, промышленный, когда всё происходит на более высоком уровне, и производственный, то есть когда сами производители минеральной воды производят фальсификат. К примеру. Скважина может давать не более ста условных единиц воды в сутки, а производитель поставляет в магазины 200 или 300 этих единиц. Откуда берутся эти дополнительные единицы?», - рассказал Борисов.

Ранее первый заместитель председателя комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин рассказал, как законодатели планируют взять под контроль качества питьевой воды на прилавках магазинов.

Напомним, Роспотребнадзор провёл исследование, в котором сообщалось, что 80 процентов бутилированной воды в России не соответствует заявленному производителем качеству. Кроме того, согласно статистике, за последние два года с рынка было изъято более 30 тонн некачественной минеральной воды.

