23.08.2024 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Миллионы за просмотры: Как рекламодатели и блогеры выживают в новой реальности?»

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Блогинг в последние годы стал одним из самых популярных видов деятельности, особенно среди молодежи. Возможность зарабатывать на хобби привлекает миллионы людей по всему миру. На днях Госдума приняла закон, обязывающий владельцев публичных каналов с числом подписчиков от десяти тысяч передавать в Роскомнадзор (РКН) данные о себе. Это позволит ведомству идентифицировать таких блогеров и включить в свой реестр. Без такой процедуры каналам будет запрещено собирать донаты и размещать рекламу, а подписчикам нельзя будет репостить их контент. Таким образом в ведомстве намерены бороться в том числе с анонимными каналами, которые распространяют недостоверную информацию и запрещенные сведения. Но в случае введения обязательство может сильно ударить по рекламному рынку.

На пресс-конференции будут представлены инициативы межведомственной рабочей группы Госдумы РФ по вопросам совершенствования законодательства в сфере инфобизнеса и блогосферы, а также высказаны мнения профильных экспертов по вопросам развития рекламного, инфлюенс и медиа рынков в России.

В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:

Какие изменения планируются в блогерской деятельности на территории России этой осенью?

Где грань между блогером и «инфоцыганом»?

Как сегодня россияне могут защитить себя от «продавцов воздуха» в интернете?

Как сегодня государство контролирует фейки в блогерской среде?

Почему российские блогеры и рекламодатели все равно пользуются зарубежными платформами?

Какие есть альтернативы запрещенным социальным сетях в России?

Участники пресс-конференции:

Артём Кирьянов , заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по экономической политике;

, заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по экономической политике; Олег Павлов, председатель организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива»;

председатель организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива»; Тимофей Ви, эксперт по антикризисным коммуникациям и борьбе с дезинформацией, медиаэксперт;

эксперт по антикризисным коммуникациям и борьбе с дезинформацией, медиаэксперт; Илья Гогуа, эксперт Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ), блогер

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



