«Уйдут в серую зону»: Запрет рекламы на иностранных платформах назвали неэффективным

«Я считаю, что запрещать напрямую рекламу на иностранных платформах попросту неэффективно. Мы что, действительно считаем, сейчас запретим рекламодателям работать с блогерами в Instagram (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), то они охотно согласятся? Мы думаем, что огромные рекламные компании на это пойдут? Этого не произойдет! Вся эта история после запрета просто перейдет в серую зону, а где-то - в черную», - сказал он.

Ранее сообщалось, что блогеров намерены обязать отдавать 5% контента под социальную рекламу. При этом объем такой рекламы должен составлять 5% от общего объема контента, публикуемого ими за год, напоминает «Радиоточка НСН».

