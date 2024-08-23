«Уйдут в серую зону»: Запрет рекламы на иностранных платформах назвали неэффективным
Запрет на рекламу на иностранных платформах не приведет к реальному оттоку рекламодателей из запрещенных соцсетей, сообщил НСН Тимофей Ви.
Запрет рекламы на иностранных платформах приведет к переходу сегмента в серую зону, высказался в пресс-центре НСН эксперт по антикризисным коммуникациям и борьбе с дезинформацией, медиаэксперт, блогер Тимофей Ви.
«Я считаю, что запрещать напрямую рекламу на иностранных платформах попросту неэффективно. Мы что, действительно считаем, сейчас запретим рекламодателям работать с блогерами в Instagram (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), то они охотно согласятся? Мы думаем, что огромные рекламные компании на это пойдут? Этого не произойдет! Вся эта история после запрета просто перейдет в серую зону, а где-то - в черную», - сказал он.
Ранее сообщалось, что блогеров намерены обязать отдавать 5% контента под социальную рекламу. При этом объем такой рекламы должен составлять 5% от общего объема контента, публикуемого ими за год, напоминает «Радиоточка НСН».
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