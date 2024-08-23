Противоречит закону: Депутат Кирьянов призвал соцсети блокировать опасный контент
Блогеры, которые отказываются переходить на отечественные площадки и пропагандируют использование VPN-сервисов, должны нести за это ответственность, заявил НСН депутат Артем Кирьянов.
Платформы должны иметь возможность блокировать недобросовестных блогеров, если их контент нарушает российское законодательство, сообщил в пресс-центре НСН заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по экономической политике Артем Кирьянов.
«Появляется возможность разработать механизм ответственности площадок за деятельность блогеров. Это регулирование самой площадки оперативное и четкое. Если критерии добросовестности и законодательство нарушается, платформа должна блокировать такой контент. Перед нами задача проработки критериев вместе с представителями отечественных площадок. Нельзя не упомянуть о пропаганде VPN-сервисов. Это работа с персональными данными. Нужна отдельная ответственность для блогеров, которые отказываются переходить на отечественные платформы и пропагандируют VPN-сервисы. Посмотрим, какая это ответственность, сливы и утечки персональных данных уже регулируются», - пояснил он.
Ранее он также отметил, что предоставление образовательных и информационных услуг в интернете должно быть доступно только на отечественных платформах, напоминает «Радиоточка НСН».
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