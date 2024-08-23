«Необоснованные обещания»: В России призвали запретить блогерам вводить людей в заблуждение

«Каждый раз, когда пользователь сталкивается с необходимостью заплатить деньги за какой-то продукт, это всегда риск. Одно дело, если блогер делает деньги на рекламных интеграциях, другое дело, если вся его деятельность направлена на систематическое извлечение прибыли из взаимодействия с аудиторией. В подавляющем большинстве случае потребитель не понимает, с кем имеет дело, не идентифицирует хозяйствующего субъекта, это открывает огромный простор для злоупотребления не только в отношении потребителя, но и в отношении исполнения налоговых обязанностей, содержанию контента. Любой, кто хочет оказывать с помощью инфополя услуги потребителям, должен зарегистрироваться и разместить свои исчерпывающие реквизиты», - сказал он.

По словам Павлова, не менее важна и достоверная информация об услуге.

«Помимо идентификации та информация, которую потребитель получает об оплаченной услуге, тоже огромный пробел. Кто во что горазд – необоснованные обещания и золотые горы. Фактически, речь идет о введении потребителя в заблуждение. Нужен запрет на необоснованные обещания. Также напрашивается типовая форма заключения договора с базовым набором гарантий, которым все должны были бы придерживаться», - добавил собеседник НСН.

Ранее заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по экономической политике Артем Кирьянов также заявил «Радиоточке НСН», что предоставление образовательных и информационных услуг в интернете должно быть доступно только на отечественных платформах.

