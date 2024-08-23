«Необоснованные обещания»: В России призвали запретить блогерам вводить людей в заблуждение
Блогеры должны предоставлять подписчикам достоверную информацию о себе и своих услугах, заявил в пресс-центре НСН Олег Павлов.
Российские пользователи должны иметь возможность четко идентифицировать блогеров, продающих информационные услуги. Об этом в пресс-центре НСН заявил председатель организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.
«Каждый раз, когда пользователь сталкивается с необходимостью заплатить деньги за какой-то продукт, это всегда риск. Одно дело, если блогер делает деньги на рекламных интеграциях, другое дело, если вся его деятельность направлена на систематическое извлечение прибыли из взаимодействия с аудиторией. В подавляющем большинстве случае потребитель не понимает, с кем имеет дело, не идентифицирует хозяйствующего субъекта, это открывает огромный простор для злоупотребления не только в отношении потребителя, но и в отношении исполнения налоговых обязанностей, содержанию контента. Любой, кто хочет оказывать с помощью инфополя услуги потребителям, должен зарегистрироваться и разместить свои исчерпывающие реквизиты», - сказал он.
По словам Павлова, не менее важна и достоверная информация об услуге.
«Помимо идентификации та информация, которую потребитель получает об оплаченной услуге, тоже огромный пробел. Кто во что горазд – необоснованные обещания и золотые горы. Фактически, речь идет о введении потребителя в заблуждение. Нужен запрет на необоснованные обещания. Также напрашивается типовая форма заключения договора с базовым набором гарантий, которым все должны были бы придерживаться», - добавил собеседник НСН.
Ранее заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по экономической политике Артем Кирьянов также заявил «Радиоточке НСН», что предоставление образовательных и информационных услуг в интернете должно быть доступно только на отечественных платформах.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России участились случаи обмана россиян через родительские чаты школьников
- Участники беспорядков в аэропорту Махачкалы получили от 6 до 9 лет колонии
- В Габоне выявили первый случай заражения оспой обезьян
- Морспасслужба ликвидирует разлив нефтепродуктов в порту «Кавказ»
- Премьера сериала «Последний богатырь. Наследие» состоится онлайн
- Звезда «Слова пацана» Леон Кемстач выпустит дебютный музыкальный альбом
- Двое россиян погибли на Пхукете из-за схода оползня
- Эксперт Дьяков рассказал, какие районы Подмосковья считаются грибными
- Машков: Историческая сцена театра Табакова заработает весной
- Телеграм: Помощь Курску и традиционным иностранцам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru