Оградить детей: Депутат призвал смотреть детский контент на российских платформах

Просмотры детского контента на Okko, Premier, «VK Видео» и Rutube кратно выросли за последнее время, рассказал НСН депутат Артем Кирьянов.

После замедления работы зарубежных платформ, российские пользователи все чаще обращаются к отечественным платформам, заметнее всего увеличились просмотры в детском сегменте, рассказал в пресс-центре НСН заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по экономической политике Артем Кирьянов.

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«По недавней статистике Okko вырос в детском профиле на 89%, в Premier просмотры выросли в 3,5 раза, "VK Видео" фиксирует рост на 57%, видеохостинг Rutube вышел на девять миллионов дневной аудитории. Это нас крайне волнует, если взрослые в силу жизненного опыта может фильтровать, то детей нужно защищать от того, что происходит на зарубежных площадках», - сказал он.

Ранее Кирьянов также рассказал «Радиоточке НСН», что блогеров, которые отказываются уходить с зарубежных площадок и пропагандируют использование VPN-сервисов стоит привлекать к ответственности, поскольку в этом случае возрастает угроза утечки личных данных пользователей.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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