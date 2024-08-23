Оградить детей: Депутат призвал смотреть детский контент на российских платформах

«По недавней статистике Okko вырос в детском профиле на 89%, в Premier просмотры выросли в 3,5 раза, "VK Видео" фиксирует рост на 57%, видеохостинг Rutube вышел на девять миллионов дневной аудитории. Это нас крайне волнует, если взрослые в силу жизненного опыта может фильтровать, то детей нужно защищать от того, что происходит на зарубежных площадках», - сказал он.

Ранее Кирьянов также рассказал «Радиоточке НСН», что блогеров, которые отказываются уходить с зарубежных площадок и пропагандируют использование VPN-сервисов стоит привлекать к ответственности, поскольку в этом случае возрастает угроза утечки личных данных пользователей.

