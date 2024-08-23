«Задача - переманить»: Налог на рекламу в недружественных платформе отпугнет заказчиков
Запрещать рекламу на недружественных платформах не надо, следует ввести на нее дополнительный налог, сказал в пресс-центре НСН Тимофей Ви.
Дополнительный налог на рекламу на недружественных платформах довольно быстро приведет к тому, что она перестанет быть экономически эффективной для рекламодателей, заявил в пресс-центре НСН эксперт по антикризисным коммуникациям и борьбе с дезинформацией, медиаэксперт, блогер Тимофей Ви.
«Если мы говорим о задаче выгнать рекламодателей с зарубежных платформ и переманить их на наши, то нам надо сделать так, чтобы для конечного заказчика, агентства, которое платит деньги блогеру, реклама на зарубежной недружественной платформе (не все зарубежные платформы недружественные) стало экономически неэффективно. У них эффективность измеряется в стоимости привлечения людей на продукт, на регистрацию, на клик, на услугу. Самый простой способ это сделать - ввести дополнительный налоговый сбор за рекламу на запрещенных платформах. Хочешь рекламироваться - пожалуйста, только тебе будет насчитываться дополнительный налог, который удорожает рекламу на этих платформах. Это довольно быстро приведет к тому, что реклама останется в легальном поле, как инструмент её отбирать никто не будет, но экономически она станет неэффективной», - сказал собеседник НСН.
Ранее заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН заявил, что предоставление образовательных и информационных услуг в интернете должно быть доступно только на отечественных платформах.
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