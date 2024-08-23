Депутат Кирьянов: Онлайн-обучение должно быть только на российских платформах
Сегодня огромное количество образовательного контента в Сети таковым не является, необходимы прозрачность и контроль, сказал НСН депутат Артем Кирьянов.
Предоставление образовательных и информационных услуг в интернете должно быть доступно только на отечественных платформах, заявил в пресс-центре НСН заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по экономической политике Артем Кирьянов.
«К сожалению, огромное количество образовательного контента таковым не является, это способ отъема денег у людей. В нынешних реалиях нужно создать интернет-пространство, территорию доверия. В нынешнее время она должна быть отечественной. Убежден, что предоставление информационных и образовательных услуг в российском интернете должно идти на отечественных платформах, чтобы была понятная и прозрачная система, чтобы было понятно, кто эти люди, сколько налогов они платят», - сказал он.
Ранее психолог, член Ассоциации Спикеров СНГ Яна Журавлева сообщила «Радиоточке НСН», что к покупке онлайн-обучения важно подходить с осторожностью, взвешивая риски и оценивая экспертность автора курса.
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