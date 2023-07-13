14.07.2023 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Миллиарды на автокредиты. Почему россияне ринулись покупать авто?»

Рекордный рост продаж автомобилей в июне вывел рынок российского автопрома «в плюс». По сравнению с прошлым годом продажи увеличились в 2,5 раза, до 82,4 тысяч штук.

На этом фоне россияне не перестали бить рекорды, за первое полугодие количество выданных автокредитов составило в общей сумме 600 миллиардов рублей, что тоже на 13% выше результата рекордного периода в 2021 году. О самых продаваемых моделях и марках легковых автомобилей в июне рассказал Автостат на своем сайте – лидером стала отечественная модель Lada Granta, опередив китайских дилеров.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

С чем связан такой сильный ажиотаж на автомобильном рынке?

Какие марки машин выбирают клиенты сегодня?

На сколько сильно отличается качество российского автопрома от китайского?

Как на растущий российский рынок автомобилей может повлиять падение рубля?

Какова сегодня средняя стоимость нового автомобиля?

Участники пресс-конференции:

генеральный директор АВТОDOM Подписка Максим Шишко;

исполнительный директор, главный редактор сайта АВТОСТАТ Сергей Удалов;

директор по развитию ГК Обухов Завьялов Евгений.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 11:00

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 5945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

