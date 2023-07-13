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Миллиарды на автокредиты. Почему россияне ринулись покупать авто?

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Начало конференции

11:00

14 июля 2023

Адрес проведения

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2

аккредитация журналистов

8 (903) 5945437

14.07.2023 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Миллиарды на автокредиты. Почему россияне ринулись покупать авто?»

Рекордный рост продаж автомобилей в июне вывел рынок российского автопрома «в плюс». По сравнению с прошлым годом продажи увеличились в 2,5 раза, до 82,4 тысяч штук.

На этом фоне россияне не перестали бить рекорды, за первое полугодие количество выданных автокредитов составило в общей сумме 600 миллиардов рублей, что тоже на 13% выше результата рекордного периода в 2021 году. О самых продаваемых моделях и марках легковых автомобилей в июне рассказал Автостат на своем сайте – лидером стала отечественная модель Lada Granta, опередив китайских дилеров.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

  • С чем связан такой сильный ажиотаж на автомобильном рынке?
  • Какие марки машин выбирают клиенты сегодня?
  • На сколько сильно отличается качество российского автопрома от китайского?
  • Как на растущий российский рынок автомобилей может повлиять падение рубля?
  • Какова сегодня средняя стоимость нового автомобиля?

Участники пресс-конференции:

  • генеральный директор АВТОDOM Подписка Максим Шишко;
  • исполнительный директор, главный редактор сайта АВТОСТАТ Сергей Удалов;
  • директор по развитию ГК Обухов Завьялов Евгений.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 11:00
Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 5945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

ФОТО: galaxy-geely.com

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