«Выросла на 10%»: Названа средняя стоимость автомобиля в России

Средняя цена автомобиля выросла на 10% и приблизилась к 4 миллионам рублей, заявил директор по развитию департамента продаж новых автомобилей РОЛЬФ Сергей Мозгунов в пресс-центре НСН.

«С точки зрения повышения цен, мы отдельного подорожания по китайцам не видели и ждали, когда оно произойдет. Конечно, из-за курса валют нас ждет подорожание, вопрос, когда оно подорожает. У нас средняя цена долгое время была 3,5 миллиона в стоке, на текущий момент она выросла процентов на 10% - 3,8-3,9 миллиона. А цена закупки сильно возросла, у нас средняя цена закупки выросла до 5 миллионов в среднем», - отметил он.

За первое полугодие продажи новых автомобилей в России увеличились на 14% по сравнению с предыдущим годом, заявил ранее исполнительный директор, главный редактор сайта АВТОСТАТ Сергей Удалов в пресс-центре НСН.

