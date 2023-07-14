Автодилеры сравнили срок службы европейских и китайских моделей
Директор по развитию ГК Обухов Завьялов Евгений заявил, что средний срок службы «китайца» - 7 лет, «европейца» – 10, но все зависит от владельца.
Средний срок служба европейского автомобиля отличается от китайского всего на три года, заявил директор по развитию ГК Обухов Завьялов Евгений в пресс-центре НСН.
«Если вы посмотрите на срок службы любого европейского автомобиля, сильно удивитесь – он 10 лет. Поэтому всего три года разницы с китайскими автомобилями. Если клиенты следят за автомобилем, автомобиль не получает критических повреждений. Можно и Bentley за год привести в такое состояние, что она будет выглядеть хуже, чем китайский пятилетний автомобиль. Здесь все очень сильно зависит от владельца. Если водитель уделяет автомобилю должное внимание, то он может прослужить и дольше, чем семь лет», - рассказал он.
За первое полугодие продажи новых автомобилей в России увеличились на 14% по сравнению с предыдущим годом, заявил ранее исполнительный директор, главный редактор сайта АВТОСТАТ Сергей Удалов в пресс-центре НСН.
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